世界最長壽女人瑞去世 享嵩壽119歲
2016-09-04 15:20
全球最高齡女性付素清3日辭世，享嵩壽119歲。（圖擷自成都商報）
〔即時新聞／綜合報導〕全世界最高齡的女性，中國四川的付素清老太太本月3日去世，享嵩壽119歲。
中媒《成都商報》報導，3日上午8時許，付素清在臥房吃早飯時突然睜著雙眼倒在床上，沒有了呼吸，因事發突然，老人家並未留下遺言，連一個動作都沒有。
家人表示，付素清今年以來身體狀況變差，飲食習慣改變，以前最喜歡的回鍋肉也不太吃了，每天大部分的時間都在睡覺。去世的前幾天，老人家身體狀況還有所好轉，前一天晚上還罕見地吃了兩塊肉，還拿扇子給曾孫搧風。突然去世也讓家人相當意外。
付素清膝下有6個子女，家族人丁興旺，一家大概有68人。付素清今（4日）出殯，因時間緊迫，許多外地的親人都來不及趕回家中，送老人家最後一程。
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