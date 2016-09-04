阿富汗巴士對撞油罐車 釀35死20多人傷

阿富汗今日發生一起巴士與油罐車對撞意外，造成至少35人死亡、20多人受傷。（圖擷取自Twitter）

2016-09-04 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗南部省份札布爾（Zabul）今日發生一起巴士與油罐車對撞意外，造成至少35人死亡、20多人受傷。

根據英國《BBC》報導，這輛巴士從坎達哈（Kandahar）開往喀布爾（Kabul）途中與油罐車對撞，油罐車漏油釀成大火延燒，造成35人喪生，20多人受傷，死者中包括許多婦女及兒童，都被大火燒得面目全非。

傷者被送往札布爾首府卡拉特（Qalat）及坎達哈醫治，從坎達哈到喀布爾的這段路途中常有激進組織活動，大多數駕駛在此路段多會加速通過，札布爾省政府發言人則直言巴士與油罐車駕駛「行車魯莽」。今年五月在加茲尼省（Ghazni）也發生過一起類似事故，兩輛巴士與一輛油罐車發生相撞意外，造成73人死亡。