| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

阿富汗巴士對撞油罐車 釀35死20多人傷

阿富汗今日發生一起巴士與油罐車對撞意外，造成至少35人死亡、20多人受傷。（圖擷取自Twitter）

2016-09-04  15:00

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗南部省份札布爾（Zabul）今日發生一起巴士與油罐車對撞意外，造成至少35人死亡、20多人受傷。

根據英國《BBC》報導，這輛巴士從坎達哈（Kandahar）開往喀布爾（Kabul）途中與油罐車對撞，油罐車漏油釀成大火延燒，造成35人喪生，20多人受傷，死者中包括許多婦女及兒童，都被大火燒得面目全非。

傷者被送往札布爾首府卡拉特（Qalat）及坎達哈醫治，從坎達哈到喀布爾的這段路途中常有激進組織活動，大多數駕駛在此路段多會加速通過，札布爾省政府發言人則直言巴士與油罐車駕駛「行車魯莽」。今年五月在加茲尼省（Ghazni）也發生過一起類似事故，兩輛巴士與一輛油罐車發生相撞意外，造成73人死亡。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 巴士 油罐車 燃燒 車禍 阿富汗
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
三杯雞肉米蛋餅
陽光南瓜湯
食材抹鹽的目的是？
粉天然～打掃更輕鬆
轉寄

標題：阿富汗巴士對撞油罐車 釀35死20多人傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月4日‧星期日‧丙申年八月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.