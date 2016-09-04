菲律賓血腥掃毒 平均每天15嫌斃命

菲律賓警方統計，遭私下處決的嫌犯達1805名。（路透）

2016-09-04 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）上任後，祭出鐵腕的掃毒行動引發爭議，菲國警方今天公布，統計7月1日至今警方已在掃毒行動中擊斃1011名嫌犯，平均每天就有15嫌斃命，且這項數據還不包括被私下處決的可疑嫌犯。

綜合外媒報導，菲律賓總統杜特蒂是於6月30日正式就職，根據菲國警方（The Philippine National Police，簡稱PNP）統計指出，自7月1日至9月4日上午6時，警方擊斃1011名拒捕毒嫌、逮捕約1萬5000人，有68萬5740人投案，其中4萬3398人是毒販，63萬7342人則是吸毒者。

菲國警方統計，擊斃的1011名嫌犯數據，並未包含私下處決的嫌犯，警方指出，調查發現另有1805名是被私下處決，不排除是毒品犯罪者私下黑吃黑。據悉，這些被私下擊斃的屍體身邊會被放置「我是毒販」或「我是搶匪」之類的牌子。

若將警方擊斃的1011名嫌犯與私下遭處決的1805名受害者相加，達2816人在這場血腥掃毒行動中喪命，比起媒體統計逾2000人的數據還要高出許多。