日本某偶像男團 爆雜交17歲少女「鬧出人命」

日本媒體報導某偶像男團開亂交派對，導致一名17歲少女懷孕。（圖擷取自網路）

2016-09-04 14:54

〔即時新聞／綜合報導〕日本媒體《東京體育報》今天爆料，某超人氣男子團體的3名成員，今年2月與另2名男性友人，及一名20多歲女大生、一名17歲少女聚會喝酒，最後演變成「酒池肉林」的雜交派對，17歲少女事後發現懷孕，卻查不出生父是誰。

根據《東京體育報》報導，日本某男子偶像團體的3名成員A、B、C，與星二代D、素人帥哥E，今年2月間與一群女性聯誼，會後帶著其中2名女子到A的家中續攤，2名女子中的女大生，原本就與E是砲友關係，酒酣耳熱後兩人直接開始性行為，並讓C也加入3P；而剩下的A、B、D，則與醉得不省人事的少女輪流性交。

事隔2、3個月後，少女發現自己懷孕，但因為無法再連絡上那天一起玩的男子，因此無法查明胎兒的生父為誰，不過她並不打算墮胎，已經下定決心，不顧周遭反對生下孩子，而且事實上她也已經過了能做墮胎手術的時期。