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讓喵星人放鬆 「貓音樂」專輯將開賣

2016-09-04  14:34

〔即時新聞／綜合報導〕第一張喵星人專屬音樂專輯即將問世！美國大提琴手兼音樂研究家泰伊（David Teie）將古典音樂和能撫平貓咪情緒的聲音結合，打造出專門給貓聽的「貓音樂」（Music for Cats）。音樂專輯即將在今年10月底開賣。

心理學家推測，貓音樂或許可以用來治療受虐貓，或長期受忽視的貓咪。

人類和動物感官運作不同，人類聽起來是悅耳的音樂，在動物聽來卻並不見得。「貓音樂」專門針對貓的感官與大腦打造，旨在讓貓咪聽了後平靜下來、心情愉快。

泰伊實際測試對許多不同的貓播放「貓音樂」，結果有77%的貓聽過後有良好反應，會待在音響旁放鬆、打呼嚕享受音樂。

相關影片：

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  • 「貓音樂」能有效讓貓咪放鬆心情。（圖擷自Music for Cats影片）

    「貓音樂」能有效讓貓咪放鬆心情。（圖擷自Music for Cats影片）

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