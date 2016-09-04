兩北韓人被洪水沖至中國 網友：別送回去

2016-09-04 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國吉林省與朝鮮半島邊界近日大雨不斷，3日有2名北韓人被洪水沖進中國境內，其中一人重傷，當局立即派員救援。不少中國網友就認為不應該將人送回北韓。

根據《澎湃新聞》報導，中國吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市3日發現一男一女的兩名北韓民眾，被水沖到中國境內，由於當地公路已被洪水沖毀，因此派出直升機救援。救援人員發現其中一人傷勢嚴重無法行動，整個救援過程約30多分鐘，隨後將人送至醫院治療。

許多中國網友同情這兩名北韓人，「送回去會被處死嗎？」、「估計人家心想還不如死了算了，又要被送回去了」、「真的是洪水沖來的？」、「直接脱北了」、「說真的，求別送回去，也沒說我們中國收，送到韓國吧，朝鮮真不是人可以生活的地方。」