兩北韓人被洪水沖至中國 網友：別送回去
2016-09-04 13:50
〔即時新聞／綜合報導〕中國吉林省與朝鮮半島邊界近日大雨不斷，3日有2名北韓人被洪水沖進中國境內，其中一人重傷，當局立即派員救援。不少中國網友就認為不應該將人送回北韓。
根據《澎湃新聞》報導，中國吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市3日發現一男一女的兩名北韓民眾，被水沖到中國境內，由於當地公路已被洪水沖毀，因此派出直升機救援。救援人員發現其中一人傷勢嚴重無法行動，整個救援過程約30多分鐘，隨後將人送至醫院治療。
許多中國網友同情這兩名北韓人，「送回去會被處死嗎？」、「估計人家心想還不如死了算了，又要被送回去了」、「真的是洪水沖來的？」、「直接脱北了」、「說真的，求別送回去，也沒說我們中國收，送到韓國吧，朝鮮真不是人可以生活的地方。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 馮德倫爽娶20年緋聞女友舒淇 舊愛們這樣說...
- 舒淇情路多舛 7段感情傷她最深是「他」
- 廖協發 台灣首名三百壯士
- 台鐵站務員自組工會 9/6赴交通部陳情
- 美女師外遇 老公挺她告名醫
- 林心如逼婚成功 彭于晏煙霧彈畢業
- 國民黨全代會 黨代表炮轟：都是高層「在亂」
- 創意與產業接軌 宜蘭椅可望量產
- U18》中國總教練王偉 談中國青棒發展
- 賈靜雯爭女得利 林若亞變身後母
- 驚！半百女星太豪放 大露乳頭雙峰照
- 忠孝橋匝道通車 拓寬為9線道
- 退休軍公教 月領差很大
- 歐習談兩岸議題 陸委會：秉持民意與民主原則維持和平現狀
- 舒淇休假秘婚 老媽急飛捷克開心哭了
- 國民黨全代會 政綱草案提「九二」不提「一中各表」
- 深夜兜風邊丟信號彈 男遭逮瞎扯：「別人丟的！」
- 畫鳥聽鳥故事 學童認識保育
- MLB》好烏龍！紅人超級快腿只有一壘審能擋住他？（影音）
- 余秉諺床戰2女 尬王瞳卡有FU
- 大王障礙當生日禮 還想拚旅外
- 《美網》喬帥又收退賽禮 輕鬆晉16強
- 單攻玉山後 馬英九成功泳渡日月潭
- 沒手腳女孩泳渡日月潭 郭韋齊辦到了！
- 自由廣場》難怪黨國逃來台灣
- 《宏利人壽LPGA》徐薇淩並列第5 曾雅妮晉級
- 父女搭捷運吃冰 保全勸阻被罵「你不夠格」
- 自由廣場》月薪780到所得替代率102%
- 〈愛情這檔事〉愛妳所選 牽手一起走
- 自由廣場》台灣不能台只能彎 奇怪耶
- 國民黨全代會 多人中場休息後…遲遲沒回來
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Militants blamed for Philippine explosion
- 靠蛋白質、按摩升級3罩杯？整形醫打臉
- 不等明年 吳總：陳琥本季上一軍
- 徘徊前女友家還打警 健身教練判拘
- 泰南觀光城鎮爆炸焚燒案 逮首名嫌犯
- 台灣文資保存 學者：常遭中國政治干預
- 心情不好要兜風偷車 竹南警1小時逮賊
- 海角七號舞台劇選角 上百人挑9位
- 探勘10年// 中油查德礦區 一半權益賣中資
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：兩北韓人被洪水沖至中國 網友：別送回去
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分