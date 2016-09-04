試營運才12天 張家界玻璃橋急暫停開放
2016-09-04 11:54
疑不堪超量遊客，中國張家界玻璃橋「雲天渡」營運12天後緊急關閉。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕中國湖南張家界玻璃橋「雲天渡」，8月20日開始試營運，每天被遊客擠爆，疑因不堪負荷超量遊客，僅過12天就宣布關閉，恢復時間未定。
綜合媒體報導，張家界大峽谷風景區官方微博1日宣布，「由於景區內部系統升級改造，大峽谷玻璃橋將於9月2日起暫停接待中外遊客，恢復試運行時間另定。」據了解，玻璃橋本身並無發生事故或損壞。但關閉也遭外界質疑有安全疑慮。
雲天渡玻璃橋耗時4年建成，是目前世界最高、最長人行玻璃天橋，總長430公尺，橋面和谷底的距離約300公尺，最大容量為800人，試營運期間，每日限量接待8000人，單次上橋不超過600人。
但開幕以來，每天有約8萬名遊客想上橋，人數實在太多，也因此出現各種亂象。官方決定暫停試營運，提高相關配套軟硬體建設。大峽谷風景區官方表示，玻璃橋在建設和運行管理上，沒有經驗可借鑑，需要不斷磨合。
「雲天渡」是目前世界最高、最長人行玻璃天橋。（法新社）
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