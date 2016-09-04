菲律賓南部發生5.9地震 未傳出傷亡

菲律賓南部島嶼民答那峨（Mindanao）今天上午發生芮氏規模5.9的地震。（圖片取自USGS）

2016-09-04 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓南部島嶼民答那峨（Mindanao）今天上午發生芮氏規模5.9的地震，目前尚未傳出傷亡。

美國地質調查所（USGS）說，民答那峨發生芮氏規模5.9的地震，地震深度僅12.4公里。

《路透》報導，此次地震的震央位在希納特萬（Hinatuan）西北方12公里。目前尚未傳出有傷亡，也沒有海嘯警報。