抽驗北京600多泳池 4分1是「尿池」
2016-09-04 09:59
中國北京當局抽查600多戶游泳池水質，發現達4分之1尿素指標不合格。圖為中國游泳池示意圖。（圖擷自網路）
〔即時新聞／綜合報導〕在中國首都北京的游泳池游泳，隨時有可能喝到尿。北京當局近期針對600多戶游泳場所的水質進行抽查檢驗，發現達4分之1的尿素指標不合格，合格率僅為74.57%。
據《北京晨報》報導，北京相關部門今年對600多戶游泳場所的水質進行監督抽查，檢查包括細菌總數、大腸菌群、尿素、渾濁度、pH值等項目，有4分之1的尿素指標不合格，尿素指標合格率僅為74.57%外，其他合格率基本可達95%以上，並且呈現逐年上升趨勢，其中唯有尿素指標近2年合格率不升反降。
北京市衛生監督所1日約談了77家連續2年泳池水尿素超標單位，要求其改進水質，據市衛監所相關負責人表示，雖然國外對泳池的檢查並未納入尿素指標，但尿素指標仍能反映泳池管理標準，其數值超標說明池水中其他污染物含量超標，因此各泳池應該確保按國標要求，對水質進行清潔。
根據現行中國國家標準，游泳池每1公升的水不能含有超過3.5毫克的尿素。
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