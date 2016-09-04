俄男子教堂內玩寶可夢PO網遭逮 恐面臨囚禁五年

2016-09-04 09:39

〔即時新聞／綜合報導〕手機遊戲《精靈寶可夢GO》（Pokemon Go）太夯，全球玩家瘋抓寶。俄羅斯一名玩家在葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）滴血教堂（Church of All Saints）遊玩寶可夢，還上傳至網路，被控煽動仇恨和冒犯宗教情感罪名等罪名，可能將面臨囚禁5年。

《法新社》報導，21歲的俄羅斯男子索科洛夫斯基（Ruslan Sokolovsky）在8月11日上傳一段影片至YouTube上，可見他到葉卡捷琳堡滴血教堂，他在進入教堂前說：「我持手機進入教堂會得罪誰呢？」

俄羅斯調查委員會指稱，到索科洛夫斯基的家中搜索，發現煽動仇恨、以及攻擊信仰自由等證據，該調查委員會表示，索科洛夫斯基被拘留兩個月。報導指出，索科洛夫斯基若罪名成立，將面臨5年的囚禁。

根據《RT》報導，根據俄羅斯當地媒體指出，在教堂內使用智慧型手機玩《精靈寶可夢GO》將受到懲罰，該法案稱這種「行為」違反信仰自由，將被罰50萬盧布（約新台幣24萬2887元）、或囚禁3年。