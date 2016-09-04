教授向學生打賭輸了 全班考試爽拿A

男大生從2樓座位上站起揮臂，將紙球精準地投入1樓垃圾桶內，同學們瞬間都瘋狂尖叫。（圖擷自《每日郵報》）

2016-09-04 09:03

〔即時新聞／綜合報導〕超羨慕！美國一間大學的教授在課堂上和學生打賭，只要有人從階梯教室的座位上，將紙球投進黑板旁邊的垃圾桶，那麼全班在隨堂測驗中都可以拿到A。結果一位男大生站起揮臂投出，紙球精準地落入桶內，讓同學們瞬間都瘋狂尖叫。

據《每日郵報》報導，這是一段發布在美國社群網站《Reddit》的影片，該上傳者表示，這門課是俄亥俄州立大學卡倫教授（Christopher Callam）開設的有機化學課，卡倫每年都會和學生打這個賭。

從影片中可以看到，坐在二樓身穿藍衣的男學生接受老師的挑戰，於座位上站起輕鬆投球，結果紙球順利掉進一樓黑板旁的垃圾桶。全班同學意識到考試不用準備就能得到A，開始放聲歡呼。

《Reddit》有一位網友表示，他也是卡倫教授的學生，在2年的普通化學課堂上，教授也和大家打一樣的賭，每次都會從2樓座位隨機選出學生投球。

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