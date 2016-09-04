歐習會再談台灣問題 習近平要美恪守一中反台獨
2016-09-04 08:30
〔即時新聞／綜合報導〕全球最大經濟合作論壇「20國集團」（G20）將於4至5日將在中國浙江省杭州市召開G20領導人第11次峰會。中國國家主席習近平3日晚間與美國總統歐巴馬（Barack Obama）會面時重申，中國堅決維護國家主權和領土完整，堅決遏制任何形式的「台獨」分裂行徑。
《新華社》報導，習近平闡述中國在台灣、涉藏、人權等問題上的原則立場。他表示，中國堅決維護國家主權和領土完整，堅決遏制任何形式的「台獨」分裂行徑，努力維護兩岸關係和平發展，爭取國家和平統一的前景。希望美方恪守一個中國政策和中美3個聯合公報原則，以實際行動維護兩岸關係和平發展和中美合作大局。
《新華社》稱，在台灣議題上，歐巴馬對此說，美方奉行一個中國政策沒有改變，「反對任何尋求台灣獨立的做法」，美方承認西藏是中國的一部分。
不過，美國白宮國安會亞太資深主任康達先前就說，他期待歐習會時，中方會主動提起台灣和兩岸議題，歐巴馬會如既往重申美國遵守3公報和台灣關係法的一個中國政策，美國的利益是希望看到兩岸穩定持續，台海雙方要做出貢獻繼續維持情勢的穩定。
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