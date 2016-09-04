德蕾莎修女今「封聖」 2神蹟獲認證

德蕾莎修女（Mother Teresa of Calcutta）。（取自網路）

2016-09-04 06:59

〔即時新聞／綜合報導〕教宗方濟各今天將為有「貧民聖人」之稱的已故諾貝爾和平獎得主德蕾莎修女（Mother Teresa of Calcutta）封聖，依傳統「封聖」需要確認2項神蹟，而德蕾莎不僅具備，且與重病患者神奇痊癒有關。

綜合外電報導，罹患胃癌的印度女子，在德蕾莎修女離世1週年時，醫院住院治療期間，在腹部纏上一個德蘭修女紀念章，其後體內腫瘤消失，這項神蹟2002年獲確認。

第2項神蹟則於去年底獲確認，患有致命腦瘤的巴西男子，在家人向德蘭修女祈求代禱後，2008年奇蹟痊癒令醫生無法解釋。

本報報導，德蕾莎修女於1946年她走入印度加爾各答貧民窟開始為「最窮的窮人」服務，1979年獲諾貝爾和平獎，1997年逝世，今天是她逝世19週年紀念日，被「封聖」，德蕾莎留有「加爾各答的天使」、「貧民聖人」、「20世紀基督教精神化身」等美譽。

教宗若望保祿二世1997年接見德蕾莎修女（左）。（美聯社）

德蕾莎修女（Mother Teresa of Calcutta）。（取自網路）