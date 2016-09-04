杭州歐習會 習：堅定維護南海主權
2016-09-04 01:52
〔中央社〕美國總統歐巴馬與中國大陸國家主席習近平3日晚間在杭州會晤，習近平表明堅定維護自身在南海的領土主權和海洋權益，並表明反對美國在南韓部署戰區高空防衛系統（THAAD）。
出席20國集團（G20）領袖杭州峰會的歐巴馬3日下午搭乘專機抵達杭州，習近平晚間在杭州西湖國賓館與歐巴馬會面。
新華社3日深夜報導，會晤中對一些雙方存在分歧的問題交換意見，同意以建設性方式加以處理和管控。
關於南海問題，習近平指出，中國將繼續堅定維護自身在南海的領土主權和海洋權益，同時堅持通過與直接當事方協商談判和平解決爭議，同東協國家一道維護南海和平穩定。希望美方為維護南海地區和平穩定發揮建設性作用。
在朝鮮半島核問題上，習近平強調，中方始終堅持半島無核化、堅持維護半島和平穩定、堅持通過對話協商解決問題。各方應避免採取加劇半島局勢緊張的行動，共同為推動形勢轉圜作出積極努力。
習近平表示，中方反對美國在南韓部署戰區高空防衛系統（THAAD），要求美方切實尊重中方戰略安全利益。
習近平說，中方願與其他國家在平等和相互尊重基礎上，就人權問題開展對話交流，但反對任何國家利用人權問題干涉中國內政。
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