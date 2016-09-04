杭州歐習會 提台灣議題

2016-09-04 01:28

〔中央社〕美國總統歐巴馬與中國大陸國家主席習近平3日晚間在杭州會晤，談及台灣議題。陸媒報導，習希望美方以實際行動維護兩岸關係和平發展；歐巴馬說，美方奉行一個中國政策沒有改變。

新華社3日深夜報導，習近平3日在杭州西湖國賓館會見出席20國集團（G20）領袖杭州峰會的美國總統歐巴馬。

陸美於44年前在西湖國賓館達成「上海公報」。

報導說，歐習就一些雙方存在分歧的問題交換意見，同意以建設性方式加以處理和管控。習近平闡述中國大陸在台灣、涉藏、人權等問題上的原則立場。

習近平指出，中國堅決維護國家主權和領土完整，堅決遏制任何形式的「台獨」分裂行徑，努力維護兩岸關係和平發展，爭取國家和平統一的前景。希望美方恪守一個中國政策和中美三個聯合公報原則，以實際行動維護兩岸關係和平發展和中美合作大局。

據新華社報導，在台灣議題上，歐巴馬表示，美方奉行一個中國政策沒有改變，反對任何尋求台灣獨立的做法。美方承認西藏是中國的一部分。

歐巴馬表示，美中關係應該確保雙方能夠在利益一致的領域開展富有成果的合作，同時在有分歧的領域管控好有關問題，避免影響兩國關係。