| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 國際

杭州歐習會 提台灣議題

2016-09-04  01:28

〔中央社〕美國總統歐巴馬與中國大陸國家主席習近平3日晚間在杭州會晤，談及台灣議題。陸媒報導，習希望美方以實際行動維護兩岸關係和平發展；歐巴馬說，美方奉行一個中國政策沒有改變。

新華社3日深夜報導，習近平3日在杭州西湖國賓館會見出席20國集團（G20）領袖杭州峰會的美國總統歐巴馬。

陸美於44年前在西湖國賓館達成「上海公報」。

報導說，歐習就一些雙方存在分歧的問題交換意見，同意以建設性方式加以處理和管控。習近平闡述中國大陸在台灣、涉藏、人權等問題上的原則立場。

習近平指出，中國堅決維護國家主權和領土完整，堅決遏制任何形式的「台獨」分裂行徑，努力維護兩岸關係和平發展，爭取國家和平統一的前景。希望美方恪守一個中國政策和中美三個聯合公報原則，以實際行動維護兩岸關係和平發展和中美合作大局。

據新華社報導，在台灣議題上，歐巴馬表示，美方奉行一個中國政策沒有改變，反對任何尋求台灣獨立的做法。美方承認西藏是中國的一部分。

歐巴馬表示，美中關係應該確保雙方能夠在利益一致的領域開展富有成果的合作，同時在有分歧的領域管控好有關問題，避免影響兩國關係。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
瑪格麗特薄餅
紅龍果佐牛菲力
如何清除難搞油污？
輕鬆打出綿密奶泡
轉寄

標題：杭州歐習會 提台灣議題


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月4日‧星期日‧丙申年八月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.