歐習會 歐巴馬施壓南海促兩軍合作
〔中央社〕美國總統歐巴馬今天在「歐習會」上繼續將向大陸國家主席習近平施壓，要求中國遵守仲裁；雙方同意要推動建立軍事信任的方式，美國提出要完成「彈道飛彈發射」的通報機制。
歐巴馬今天赴杭州參加20國（G20）集團峰會，傍晚與習近平召開任上第9次的「歐習會」，兩人共進私人晚宴近當地時間11時，而白宮稍早公布雙方會談時的談話內容，兩人討論逾20項主題，美國繼續向中國施壓包括南海、人權及網路安全問題。
根據白宮資料，歐巴馬向習近平表達了對中國人權的關切，他說，美國支持中國人權的立場毫不動搖，也強調中國必須保護所有民眾的宗教信仰自由。
關於南海，白宮指出，兩國領導人對南海仲裁案坦率交換意見，歐巴馬強調，中國作為聯合國海洋法公約（UNCLOS）的締約國，有義務遵守公約的重要性，對南海仲裁，美國認為，維護以規則為基礎的國際秩序，至關重要。
菲律賓和日本都是美國在亞洲的安全締約盟國，歐巴馬在未點名提到兩國的情況下指出，美國對締約盟國的安全承諾堅定不移，而美國強化與締約盟國的關係，有助於亞太地區的安全穩定。
他還重申，美國將與所有區域國家共同努力，捍衛國際法、維護合法商業的暢行無阻及航行與飛越自由的原則，並鼓勵所有相關方努力降低緊張，為和平解決爭議創造有利條件。
而在兩軍關係上，歐巴馬指出，過去兩年兩軍間建立信任措施，對雙邊關係有穩定效果，他和習近平都承諾，要加強雙方在太空領域的合作，並且建立「海岸巡防互動行為準則」。
針對兩軍關係，白宮的補充資料提到，美中雙方會根據兩軍2014年簽署的「重大軍事行動相互通報」備忘錄及「美中海空遭遇安全行為準則」，繼續推動並積極發展建立軍事信任措施；而美國的優先考量是完成「彈道飛彈發射通報他方的機制」，雙方也決定，要就此展開聯合訓練，召開研討會，包括未來在兩國港口停靠軍艦。
另外，美中雙方也期待，中國派團參與2017年在美國舉行的潛艇救援雙邊研討會。
對於網路安全，歐巴馬強調，美國會繼續觀察中國是否遵守去年9月習近平訪美時已作的承諾，雙方也承諾要建立一個追?機制，改善雙方在網路議題上的執法與合作。
白宮的資料中未提到兩國元首是否談到有關台灣的議題。
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