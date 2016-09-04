泰國驚傳火車炸彈攻擊案 半節車廂全毀1死3傷

2016-09-04 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕泰國南部北大年鎮（Pattani）於週六驚傳火車爆炸案，釀成1死3傷，據當地警方指出，炸彈是被安裝在鐵軌上，將列車的最後半節車廂完全炸毀。

綜合外媒報導，泰國北大年鎮於週六傍晚驚傳火車爆炸案，案發至今仍無人出面聲稱犯案，據當地警方指出，炸彈被安置在克普區（Khok Pho）的鐵軌上，列車通過時引發爆炸，最後半節車廂因此被炸毀，當時在車內的1名鐵路工作人員因此喪命，另外2名工作人員以及1名女性乘客也因此受傷。

相關報導提到，近期泰國時常發生爆炸案，3週前在泰國的3處熱門觀光勝地及1處南部城鎮也曾發生數起爆炸案，造成多人死傷。