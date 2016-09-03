馬來西亞首宗本土茲卡病例 併發症過世

2016-09-03 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞境內首宗茲卡病毒的本土傳染病例，患者今（3）日下午5時30分許因心臟病併發症過世，與茲卡病毒無關；該名病患為居住於沙巴州亞庇里卡士（Public Jaya Likas）的61歲男性，同時患有高血壓、冠心病、慢性腎臟病等，原定於下月接受心臟繞道手術。

綜合外媒報導，馬來西亞衛生部指出，茲卡病毒感染通常只會引起溫和症狀，而該名患者未感染茲卡病毒以前，已經患有高血壓、冠心症、慢性腎臟病、腎結石和痛風等，原定於下月接受心臟繞道手術；今日是因為心臟病引起的併發症過世，與茲卡病毒無關。

該名61歲的男性死者，是馬來西亞境內第一起茲卡本土病例；他於上月27日開始發燒，30日前往路楊診所就診後病情未獲改善，31日轉送至伊莉莎白女王醫院，衛生部2日接獲醫院通報後，今日對外宣布出現首宗境內的茲卡感染病例。

馬來西亞本月1日通報了首宗境外移入的茲卡病例，而該名58歲女性病患的病況目前已經好轉。目前馬來西亞經官方證實的茲卡確診病例共計2起。