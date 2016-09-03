歐巴馬：將與習近平在人權、網路和海事議題上坦誠對話

2016-09-03 23:11

〔駐美特派員曹郁芬／華府3日報導〕美國總統歐巴馬今天在中國表示，他在人權、網路和海事等歧見上和中國國家主席習近平有坦誠對話，但他絕對要確保這次和習近平的會談是有成果的，而且讓下一任美國政府接手時，美中關係有一個強勁且有成果的基礎。

歐巴馬3日抵達杭州出席G20峰會並與習近平舉行雙邊會談，根據白宮和國務院的新聞稿，美中領導人並共同宣佈正式批准去年在巴黎達成的協議，開始執行減碳，以應付日益嚴重的氣候變遷問題。兩國已正式向聯合國提出減碳計劃，希望做為全球的領頭羊帶動減碳。

不過美中兩國日益嚴重的磨擦和缺乏戰略互信，使華府許多中國觀察家都對雙邊係發展的前景感到悲觀。美國行前曾在簡報會上表示，歐習會可望討論台海關係，包括兩岸的持續穩定與台灣的國際空間都可能被提及。

歐巴馬啟程前接受美國有電視網（CNN）訪問時表示，美國非常堅定地回應中國的獨斷（assertiveness），美國反對中國在有爭議的地區行動，像是南海。他說，美國見到中國有違反國際法規和規範的地方，就像南海和一些經濟政策所呈現的情況，美國非常地堅定，「我們告訴他們，這樣會有後果的」。美國希望中國承擔起更多責任，不只是為了中國人民，也是為了廣泛的國際衝突與問題，像氣候變遷和救災，但美國也堅定地告訴過中國，中國必須承認日增的國力帶來更大的責任。

歐巴馬說，他企圖告訴習近平，美國能有今日的權威地位，有一部分原因是自我克制，用國際規範與法則來約束自己。不是因為美國必須如此，而是認知到，建立有力的國際秩序符合美國利益。

根據白宮新聞稿，歐巴馬與習近平舉行雙邊會談時說，美中關係在他任內取得穩定進展，與美中兩國的新型關係（a new model of relations）的內涵是一致的。他們能做到的是在雙方利益交疊處做務實與正面的努力，在歧見上坦誠對話並有能力管控，不致於危及雙邊關係。