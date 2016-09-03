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騰訊深圳新總部失火 頂樓濃煙四起

2016-09-03  23:12

〔即時新聞／綜合報導〕騰訊位於深圳南山區、尚未啟用的新總部大樓今晚傳出起火意外，據微博消息指出，騰訊方面表示，是因防水瀝青加熱器沒關才引發火災，現場並無人員傷亡。

多名中國網友今晚間在微博上貼文指出，騰訊位於深圳南山區的新總部大樓驚傳火警，起火點疑似在濱海大廈樓頂，據網友貼出的照片顯示，現場有冒出火光、濃煙四起。

據《IT之家》的消息指出，騰訊公司稍晚已對此做出回應，起火原因為施工人員在屋頂鋪設防水層時，未關閉防水瀝青加熱器才造成火警，目前火勢已被撲滅，且無人員傷亡。

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  • 騰訊位於深圳南山區、尚沒啟用的新總部大樓今晚傳出起火意外，據微博消息指出，騰訊方面表示，是因防水瀝青加熱器沒關才引發起火。（圖擷自微博）

    騰訊位於深圳南山區、尚沒啟用的新總部大樓今晚傳出起火意外，據微博消息指出，騰訊方面表示，是因防水瀝青加熱器沒關才引發起火。（圖擷自微博）

  • 騰訊位於深圳南山區、尚沒啟用的新總部大樓今晚傳出起火意外，據微博消息指出，騰訊方面表示，是因防水瀝青加熱器沒關才引發起火。（圖擷自微博）

    騰訊位於深圳南山區、尚沒啟用的新總部大樓今晚傳出起火意外，據微博消息指出，騰訊方面表示，是因防水瀝青加熱器沒關才引發起火。（圖擷自微博）

  • 騰訊位於深圳南山區、尚沒啟用的新總部大樓今晚傳出起火意外，據微博消息指出，騰訊方面表示，是因防水瀝青加熱器沒關才引發起火。（圖擷自微博）

    騰訊位於深圳南山區、尚沒啟用的新總部大樓今晚傳出起火意外，據微博消息指出，騰訊方面表示，是因防水瀝青加熱器沒關才引發起火。（圖擷自微博）

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