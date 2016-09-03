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候選人集體棄選香港立法會 林飛帆跨海為他催票…

2016-09-03  23:49

〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會9月4日將進行改選，近日卻有多位候選人集體棄選，昨（2）日共6位候選人宣布棄選，今（3）日又有1位候選人宣布棄選；隨著選戰進入倒數，雨傘運動領袖、香港眾志黨港島區候選人羅冠聰，日前也邀請太陽花學運領袖林飛帆拍攝影片，跨海催票。

綜合媒體報導，明（4）日為香港在爆發雨傘運動後，首次舉行立法會改選；選戰近日進入倒數階段，各政黨紛紛根據民調展開調整。昨日晚間，工黨九龍東區候選人胡穗珊，港島區候選人司馬文、徐子見，超級區議會的候選人公民黨陳琬琛、民生協進會何啟明，新界西區張慧晶紛紛宣布棄選；今日上午超級區議會候選人、新民主同盟關永業也宣布棄選。短短2天就有多達7位候選人宣布棄選，引發議論。

而本次參選港島區的羅冠聰，最新民調結果排名第7；由於港島區可當選6席，羅冠聰近日積極催票，日前更邀請林飛帆拍攝影片，跨海站台，引發討論。林飛帆今日也在臉書留言表示，「就差最後一哩路，最後兩天！拜託所有香港的朋友，一起把冠聰送進立法會」。

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  • 香港立法會9月4日將進行改選，近日卻有多位候選人集體棄選；而羅冠聰日前則邀請林飛帆拍攝影片，跨海催票。（歐新社）

    香港立法會9月4日將進行改選，近日卻有多位候選人集體棄選；而羅冠聰日前則邀請林飛帆拍攝影片，跨海催票。（歐新社）

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