美國內反對 前協商官員：TPP前景不明
美國總統歐巴馬力推TPP（跨太平洋夥伴協定），卻遭到美國民主、共和兩黨總統候選人的反對，國會也無意通過，未來前景不明。（路透）
〔記者楊芙宜／台北報導〕美國總統歐巴馬展開於亞洲的「畢業旅行」，將參與20國集團（G20）、東南亞國協（ASEAN）領袖峰會，擬趁此亞洲行推銷跨太平洋夥伴協定（TPP）、鞏固「亞洲再平衡」戰略。不過，前美國協商TPP官員表示，目前TPP已呈「停頓」，未來前景不明。
TPP是歐巴馬「亞洲再平衡」戰略的基石，希望透過美國和亞洲其他國家建立更緊密的經貿關係，抗衡中國在區域日益擴大的影響力。不過，目前在美國民主、共和兩大黨總統候選人都明白反對TPP下，歐巴馬恐須花更多時間向亞洲盟邦解釋：美國內反對聲浪是否預示上述外交經貿政策即將轉向？
美國白宮官員和民主黨籍歐巴馬政府近來不斷重申，TPP仍有可能在國會通過，但TPP不僅遭到很多自家黨籍議員反對，共和黨國會領袖也表態在歐巴馬剩餘任期將不會提出表決。
協助TPP談判的前美國貿易副代表薩比洛接受全美公共電台（NPR）訪問時表示，從墨西哥、日本到馬來西亞等簽署成員國都準備好要通過該協議，但他們必然瞭解，目前整個協議陷入停頓（paused）、無法前進。
薩比洛說，美國會若無法在大選後的跛鴨期間通過TPP，新總統明年1月上任後將需要研究新貿易議程，包括怎麼處理TPP；即使美國新政府決定以修改來解決目前爭議，重新協商也可能耗時數年；在其他11個TPP夥伴國不見得願意接受情況下，TPP在美國可能暫時遭到擱置。
薩比洛也直言，一旦發生TPP「胎死腹中」、無法在各國獲得通過的情況發生，將重挫美國信譽，使美國更難在亞洲發揮經濟實力；美國戰略方針或美國對盟邦承諾雖不致會因此改變，但亞洲盟邦會擔憂美國可能無法堅持到底。
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