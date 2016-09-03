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4歲男孩為治怪病 動26次「隆乳手術」

狄倫得到了一種名為「巨大型黑色素痣症」的罕見疾病，會有先天性的巨痣蔓延他全身，巨痣覆蓋了狄倫全身80％。（圖擷自每日郵報）

2016-09-03  22:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞特蘭大一名四歲男孩狄倫（Dylan Little），為了治療蔓延他全身的先天性巨痣，動了26次隆乳手術，來挽救他的生命。

狄倫得到了一種名為「巨大型黑色素痣症」的罕見疾病，會有先天性的巨痣蔓延他全身，巨痣覆蓋了狄倫全身80％，最大的痣從他的耳朵處覆蓋到了屁股，而這樣的痣不是只有外觀的差別，還有演變成癌症的危險，而這樣先天性的怪病全球每20000個嬰兒才會有1個罹患，非常罕見。

而狄倫也因此受到他人的注目，每當狄倫出門，總是面臨路人不友善的眼光，甚至有一次被叫「怪物」，還有在超市被超市經理以「會讓顧客不愉快」的理由趕出去；然而狄倫的父母並不打算屈服，他們表示不想讓狄倫為自己的外表感到羞恥，因為，「該羞恥的是歧視他的人」；但是，當痣有可能危及狄倫性命時，他的父母也只好想盡辦法來解決這些痣。

狄倫的父母決定讓他動一種手術，這種手術的原理與隆乳相似，是在體內注入生理鹽水，並且在動手術的3個月內獲得移除痣的效果，而狄倫也非常勇敢，已經動過26次這樣的手術，移除了全身50%的痣。

除了動手術去除這些痣，狄倫也每年掃描MRI兩次以確保他的痣沒有演變成癌症或蔓延到大腦的危險，狄倫的父母表示：「我們不知道他還有幾年的性命，也許幾天、幾週、幾年、幾10年，但是我們會進一切努力讓他有多一點時間與我們再一起。」

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  • 利透的父母決定讓他動一種手術，這種手術的原理與隆乳相似，是在體內注入生理鹽水，並且在動手術的3個月內獲得移除痣的效果。（圖擷自每日郵報）

    利透的父母決定讓他動一種手術，這種手術的原理與隆乳相似，是在體內注入生理鹽水，並且在動手術的3個月內獲得移除痣的效果。（圖擷自每日郵報）

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