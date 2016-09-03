自稱被綁遭斷指向父母騙贖金 修圖太差被抓包

2016-09-03 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕這年頭電腦特效相當發達，只要花點功夫，就能在相片中加上逼真效果。中國一位男子之前就異想天開向父母謊稱被綁架，再用電腦特效做出手指被切斷的照片，希望騙到贖金，然而他的修圖技巧實在太差，警察一眼就識破。

綜合報導指出，中國重慶一位女子在上個月接到電話，指稱她兒子小華遭綁架，話筒除了有小華的哀號聲，還有綁匪的聲音。綁匪威脅如果不付錢，就要將小華手指砍斷，之後綁匪又將小華被斷手指的照片傳給女子，女子隨後報警。然而斷指照片中的血液顏色為暗褐色，和鮮血的顏色差很多，小華在被斷指後也沒有摀住傷口，讓警方懷疑真實度。

後來警方在追查下發現，小華其實是加入了傳銷組織，在團員建議下才自導自演謊稱被綁架，想跟父母要贖金。而斷指照片也確實是修圖製成，他並未真的遭斷指。報導指出，小華因為涉詐騙，已被遣返回重慶，警方也正在對該傳銷組織的嫌犯進行進一步調查。