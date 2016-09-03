泰國推「寶可夢意外險」 宣稱每天200人購買
2016-09-03 21:37
〔即時新聞／綜合報導〕手機遊戲《精靈寶可夢GO》（Pokémon GO）風靡全球，泰國保險業者近日便搶搭風潮，推出「寶可夢意外險」引發熱議；保險業者1日指出，已經有許多民眾電洽詢問「寶可夢意外險」相關事宜，目前每天大約都有200人購買保險。
綜合外媒報導，泰國亞洲保險（Asia Insurance）上月22日釋出宣傳片推廣「寶可夢意外險」並引發熱議；該款保險共分4種類型，分別針對手機、人身安全、摩托車及汽車，遊戲玩家只要登錄網站，便可以利用身分證及信用卡購買「寶可夢意外險」；亞洲保險總經理特助阿披娜拉週四（1日）指出，該款保險推出後頗受歡迎，目前每天大約都有200人購買該款保險。
該款「寶可夢意外險」共分4種類型；「手機險」針對手機螢幕保固，月繳99泰銖，最高理賠為2000泰銖；「人身安全險」月繳30泰銖，受傷理賠為3000泰銖，不幸去世則理賠3萬泰銖；「摩托車險」月繳199泰銖，最高理賠為60萬泰銖；「汽車險」月繳499泰銖，最高理賠為100萬泰銖。網友紛紛留言表示，「真是有生意頭腦」、「這樣的保險金額還蠻小資的」。
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