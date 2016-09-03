讓旅人透過書本交換故事 2澳洲女生推動車站圖書館

2016-09-03 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕很多人在搭火車長途旅行時為打發時間，都會買本書來看，然而如果每次搭火車都要買一本書實在浪費。澳洲最近有兩位熱愛書本的年輕女生因此推出一項計畫，在鐵路沿線車站擺出各式的書本，供旅人在旅途中免費閱讀。

綜合外媒報導，澳洲女老師米雪兒（Michelle Kalus）和朋友艾利（Ali Berg）最近成立了一項「Books On The Rail」計畫，她們在澳洲墨爾本（Melbourne）的鐵路站、巴士站放置免費書本，讓搭乘的旅人可以隨手拿來看。這些書本從童書到經典文學著作都有，在旅人看完書本後，可以將書放到其他鐵路車站，讓書本能在旅人間繼續流傳。

「Books On The Rail」計畫除了包含行動圖書館的概念，還有米雪兒和艾利獨創的理念。她們鼓勵所有從計劃中拿書的旅人，在該計畫的專屬網站上寫下自己的心得、旅途中發生的故事，讓其他旅人在看完書後，可以在網路上看看同樣讀過這本書的人的故事、交換心得。米雪兒認為，這樣做能讓旅人們透過書本，而與其他人有所連結。