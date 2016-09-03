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馬來西亞再添茲卡病例 出現首宗本土感染

2016-09-03  19:05

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞當局今（3）日證實境內出現第一起茲卡病毒的本土感染病例，病患為一名居住於沙巴州亞庇里卡士（Public Jaya Likas）的61歲男性；馬來西亞本月1日才傳出第一起境外移入的茲卡病例，目前經官方證實的茲卡確診病例共計2起。

綜合外媒報導，馬來西亞衛生部今日發布聲明，通報境內出現了首宗茲卡本土病例；該名患者為61歲的男性，他在上月27日開始發燒，30日前往路楊診所就診後病情未獲改善，31日轉送至伊莉莎白女王醫院，衛生部在2日獲報，並於今日宣布出現首宗境內的茲卡感染病例。由於該名患者近期內並未出國，當局研判可能是遭茲卡的病媒蚊叮咬，目前已針對該名患者的居住區域、到訪地點等加強相關滅蚊工作。

當局指出，「目前國內已經出現茲卡病毒的本土感染，代表本土感染的病例有可能進一步增加；提醒社區、機構及民眾務必加強防治斑蚊，以免疫情蔓延」。該名本土感染的男性患者，由於同時患有高血壓、冠心病、慢性腎臟病等，目前病況極為嚴重；本月1日通報的首宗境外移入茲卡病例，58歲女性病患的病況則已經好轉。

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  • 馬來西亞當局今（3）日通報首宗茲卡病毒本土傳染病例，目前確診的茲卡病例共計2起；當局並提醒民眾加強滅蚊工作，以免茲卡疫情蔓延。（美聯社）

    馬來西亞當局今（3）日通報首宗茲卡病毒本土傳染病例，目前確診的茲卡病例共計2起；當局並提醒民眾加強滅蚊工作，以免茲卡疫情蔓延。（美聯社）

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相關關鍵字： 感染 本土感染 疫情 茲卡 茲卡病毒 馬來西亞
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