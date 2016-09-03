太前衛？英國男童模仿偶像髮型 被學校禁止就學

2016-09-03 18:48

〔即時新聞／綜合報導〕有些人喜歡利用獨特的髮型來展現個人風格，然而有時學校會以紀律為由，規定學生的髮型。最近英國一位13歲的小男孩因為學足球明星剪了一頭前衛的髮型，遭到學校禁止就學。

綜合外媒報導，英國中學「The Gainsborough Academy」的一位13歲學生派柏（Benjamin Piper）之前將頭髮剪成法國足球員保羅博格巴（Paul Pogba）的髮型，並在頭髮兩側剃出流星和圖騰。學校老師在看到這樣前衛的髮型後，就禁止他進到學校上課，並指出揚言如果他不願換髮型，就只能找其他中學就讀。

報導指出，派柏之前是在媽媽的陪同下，到髮廊剪頭髮的，而且在剪完後兩人都對於這樣的造型相當滿意。在得知派柏因為髮型問題，無法就學後，派柏的父母都相當生氣。派柏的媽媽說，學校網站只有規定學生不能染太亮的髮色而已，根本沒禁止學生在側邊剃出圖案。然而校方對此並不願多做回應。