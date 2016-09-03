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「香港希望」曾鈺成 登《時代》亞洲版封面

2016-09-03  19:37

〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會主席曾鈺成獲選為最新一期《時代》雜誌亞洲版封面人物，並被形容為「香港的希望」（Hong Kong's Hope），能夠擔任香港親中、反中兩陣營的最佳橋梁。

綜合媒體報導，曾鈺成接受《時代》專訪時表示，香港和北京的關係陷入惡性循環，反中示威加深了香港人與中央政府的猜疑，「政府承諾給予更大的民主，但現實與期許出現落差，年輕人不滿是可以理解的。」

曾鈺成也表示，他樂觀預期中國會越來越開放，便得更民主和文明，「我們認為，香港最終會擁有民主制度，中國也會變得更民主。」

時代雜誌認為，曾鈺成在香港的官員中自成一格，儘管他長期親近北京，同時也是香港受歡迎的立法會議員之一。

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  • 香港立法會主席曾鈺成，獲選為最新一期《時代》雜誌亞洲版封面人物。（法新社）

    香港立法會主席曾鈺成，獲選為最新一期《時代》雜誌亞洲版封面人物。（法新社）

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