奇蹟！義大利強震 狗狗受困9天順利獲救
2016-09-03 16:40
義大利強震後發生奇蹟，黃金獵犬「羅密歐」（Romeo）受困9天被順利救出。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕奇蹟！義大利中部在8月24日發生強震，古城阿馬特里切（Amatrice）成為重災區，死傷慘重。不過在地震後的第9天，搜救人員卻在斷垣殘壁中依稀聽到狗叫聲，百般尋找後，奇蹟似地救出一隻黃金獵犬！
據《CBS》報導，阿馬特里切和其他兩個古城鎮，在這場地震中幾乎都被夷為平地，整起強震約有300人死亡、數百人受傷，還有成千上萬的民眾失去了住所。消防隊員昨日陪著災民，回到家園取回一些必需物品時，狗叫聲突然從瓦礫堆中傳來。
災民乍聽到時感到不可置信，因為那正是愛犬「羅密歐」（Romeo）的聲音。消防員隨後在混凝土的碎塊下，找到了這隻黃金獵犬；獲救後的羅密歐，一開始對周遭殘破的環境還感到些許迷惑，但很快地就搖著尾巴，好奇地到處聞來聞去。羅密歐的獲救，也讓心情低迷的災民，對未來的重建充滿了希望。
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