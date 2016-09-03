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性教育不能等 研究：6成女性不知外陰在哪

新的研究指出，有高達6成的女性不知道外陰在哪裡。（情境照）

2016-09-03  16:48

〔即時新聞／綜合報導〕許多歐美國家常帶給人民風開放的印象，對於性教育的尺度也往往較大。但最新調查指出，有高達44%的女性無法辨認陰道，有逾6成的受試者更不知道她們的外陰在哪裡。

根據英國《都市報》報導，良好的性教育能讓人了解身體較私密的部位，不僅讓人更容易獲得性高潮，也是自我檢查健康狀況的重要依據。最新研究指出，不知道生殖器相關名稱及位置的女性數量實在不少，於是該報也設計了一套即時線上的簡易測驗，歡迎讀者前往受測，看看妳懂得比44%的女性多還是少？

《都市報》線上簡易測驗連結

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  • 有些女性一直把陰核誤會成G點。（擷取自《都市報》）

    有些女性一直把陰核誤會成G點。（擷取自《都市報》）

  • 大、小陰唇的分辨也難倒不少女性。（擷取自《都市報》）

    大、小陰唇的分辨也難倒不少女性。（擷取自《都市報》）

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相關關鍵字： 性教育 性高潮 測驗 陰道
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標題：性教育不能等 研究：6成女性不知外陰在哪


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