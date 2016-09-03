什麼！ 免費披薩比獎金更能激勵員工
2016-09-03 12:05
研究發現，給員工免費的披薩當獎勵，比起30美元（約新台幣960元）的獎金更能激發上班的動力與生產力。（資料照，記者甘芝萁攝）
〔即時新聞／綜合報導〕上班族在辛苦地完成任務後，通常都希望公司給予回饋；企業如果能給員工滿意的鼓勵，往往也能增加公司的產值。一項研究就發現，給員工免費的披薩當獎勵，比起30美元（約新台幣960元）的獎金更能激發上班的動力與生產力！
據《紐約雜誌》報導，美國杜克大學心理學教授艾瑞利（Dan Ariely），在一間以色列半導體工廠展開研究。他將工人們分4組，第1組被告知完成工作後可拿到免費的披薩券；第2組則能得到老闆難得的恭維與讚美；第3組為30美元的獎金；作為對照組的第4組則被瞞在鼓裡，沒有收到任何獎勵的消息。
研究進行的第一天，披薩組的工人進入大爆發模式，比對照組多出6.7％的生產率；老闆鼓勵組也不惶多讓達到6.6％。讓人意外的是，原本以為獎金的激勵效果最高，結果卻只提高了4.9％。
接下來的工作日更令人吃驚，獎金組在第二天的生產率竟然比對照組低了13.2％，經過一整週後，獎金組總體的生產力下降了6.5％。
相對來說，披薩組和老闆鼓勵組之後雖然不像第一天那麼勤奮，但平均都比對照組的生產率還高，最後老闆鼓勵以些微優勢勝出披薩組，成為一整週工作後最能激勵員工的獎賞方式。
但是艾瑞利認為，如果能把披薩親自送到員工家，那麼結果會大大不同，因為工人的家人們會分享到這項喜悅，連帶地讓工人更有動力。
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