木星的北極超藍！朱諾號傳回影像令科學家驚呼
2016-09-03 11:54
朱諾號傳回木星北極照片，科學家表示北極比木星其他區域還要藍。（圖擷自NASA官網）
〔即時新聞／綜合報導〕太空船朱諾號（Juno）陸續傳回更多首見的木星影像，包含首次見到木星的南北極，前所未見的景象讓科學家驚艷。
根據美國國家航空暨太空總署（NASA）所發布的消息，朱諾號陸續回傳的木星照片中，包含木星的兩極照片。朱諾號在8月27日跨越木星的北極和南極，並且利用它搭載的九個精密儀器，拍攝下木星的高解析度照片，包括以紅外線攝影機拍攝到的畫面；科學家表示，木星的北極照片顯示出，那區域的風暴系統和天氣活動，完全不同於以往見過的任何太陽系氣體行星，「木星的北極比它其他地區還更藍，而且還有很多風暴」。
另外朱諾號利用「木星極光紅外成像儀」，拍攝到了木星南極大範圍的極光，還錄到了木星的聲音，而NASA表示，這些聲音聽起來像是木星發出有如幽靈一般的呼嘯聲。
朱諾號的任務預計會長達18個月，完成最後一次任務後，會墜入木星的大氣層銷毀，以避免汙染到木星其他可能擁有生命的衛星，例如歐羅巴（Europa，木衛二）。
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