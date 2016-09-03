她在學校服務了80年！ 99歲阿嬤：我還沒要退休

美國99歲阿嬤戴維斯（Elisabeth Davis）從1936年就在印第安納州柯爾沃學院（Culver Academies）服務，今年正是她的任職80週年。（圖擷自《ABC》）

2016-09-03 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國99歲阿嬤戴維斯（Elisabeth Davis）老當益壯，仍在印第安納州柯爾沃學院（Culver Academies）擔任秘書。事實上她從1936年就已經在這所學校服務，今年正是任職80週年！阿嬤笑說，她短期內還沒有退休的打算，並期許自己每天都要勤奮地工作。

據《ABC》報導，戴維斯回憶起剛到學校上班的時光，原來她高中畢業後沒有足夠的錢念大學，於是在別人的介紹下就到這間寄宿高中服務。戴維斯負責管理每位教師的個人檔案，許多年來她都用自己的美麗筆跡和傳統的打字機，持續更新校內老師的狀況。

2004年丈夫去世後，戴維斯的生活重心更完全放在柯爾沃學院。阿嬤表示，待在家裡她就是自己一個人，但到學校上班她可以和人們和樂相處。

現在戴維斯每天都和另一名職員一起搭車上下班。這位99歲的阿嬤說，這些年來柯爾沃學院待她很好，所以她暫時也沒有想過要退休，只希望自己每天工作都要做到最好，來回報這間她待了80年的學校。