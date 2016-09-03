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BBC發出詭異訊息 讓千萬名觀眾都嚇傻了

英國廣播公司昨晚發出了一則快訊，使用的文字看起來像是阿拉伯文，讓有些人誤以為《BBC》遭到IS駭客入侵，但其實這是一則孟加拉文的新聞。（圖擷自「Robert Peston」推特）

2016-09-03  10:15

〔即時新聞／綜合報導〕全球知名的新聞媒體英國廣播公司（BBC）在昨晚發出了一則快訊，嚇壞全球2400萬使用者。原來訊息中使用的文字看起來像是阿拉伯文，讓有些人誤以為《BBC》遭到IS駭客入侵，但其實這是一則孟加拉文的新聞，因為處理失誤才變成快訊發出。

據《每日郵報》報導，曾在《BBC》擔任商業編輯的佩斯頓（Robert Peston），發現自己的手機收到這則消息後十分傻眼，連忙上推特詢問到底發生了什麼事情。一位網友更驚呼「天啊！這是阿拉伯文，IS已經逮住《BBC》了。」

不過《BBC》隨後連忙出面解釋，並非是駭客入侵發出詭異快訊，事實上是技術性的錯誤才會誤把孟加拉的新聞推播出去。至於這則新聞是報導孟加拉的警匪槍戰，過程中有3位警察受傷，1名歹徒死亡。

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