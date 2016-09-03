昔為納粹規劃度假勝地 荒廢80年後重新開張

一排面向波羅的海的建築，原是納粹預計用來做為度假勝地的地方，但因戰爭而中止，現在開發商接手要讓它重新開張。（法新社）

2016-09-03 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕在德國最大的島嶼呂根島（Rügen）上，有一棟長達5公里的大型建築物，是當初希特勒下令建造，供納粹黨使用的度假勝地，但因二戰的爆發，而從未開放入住使用，最近開發商將這裡改造成為一個真正的度假勝地，吸引許多人搶購，目前已售出95%。

普洛拉度假村（Prora），是當初希特勒下令修建，作為「力量來自娛樂」（Kraft durch Freude，縮寫KdF）工程的一部分，在1936年到1939年間，興建了8棟面向波羅的海的大樓，彼此緊鄰接成了一個近5公里的大型建築，被稱為「呂根島的巨人」（Colossus of Rugen），本預計做為納粹黨的度假勝地，但因戰爭爆發而中止；戰後成為東德的軍事禁地，但兩德統一以後就任其荒廢多年，直到2013年開發商接手將它改頭換面。

根據《每日郵報》報導，開發商最近公布翻修後狀況，把它設計為附有溫泉療養Spa的五星級海景公寓，每間房間售價為19.6萬美元至141萬美元，已經吸引許多人搶購，開發商表示已售出了95%，預計在10月舉行盛大的交屋儀式。

作為希特勒「力量來自娛樂」（Kraft durch Freude，縮寫KdF）工程的一部分，這些建築物在1936年到1939年間興建。（圖擷自DailyMail）

現已改建成具有現代風格的5星級住處。（圖擷自DailyMail）