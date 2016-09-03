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杜特蒂怒嗆爆炸案「醜惡」！ 授權警方搜檢人車

納卯市（Davao）2日深夜約10點20分發生爆炸案，目前已知至少15人喪生、約6、70人受傷送醫。菲總統杜特蒂表示，這可能是恐怖份子所為。（路透）

2016-09-03  09:14

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓南部大城、總統杜特蒂的家鄉納卯市（Davao）2日深夜約10點20分發生爆炸案，目前已知至少15人喪生、約6、70人受傷送醫。菲總統杜特蒂表示，這可能是恐怖份子所為。

《CNN》報導，杜特蒂指出爆炸案與極端主義有關，必須面對恐怖份子的醜惡行徑。雖然目前沒有任何恐怖組織出面宣稱犯案，但杜特蒂認為這可能是恐怖份子的報復，並授權警方設立檢查點，對人、車進行搜索。報導指出，杜特蒂尚未宣布戒嚴，也未中止人身保護令。

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