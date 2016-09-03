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前軍人夫妻變態性教育 長期「督導」2兒童做愛

美國德州前軍人夫妻檔荷西與艾妮塔，涉嫌長期「督導」1對兒童做愛。（合成照，當地警方提供）

2016-09-03  09:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州1對前軍人夫妻，40歲的荷西（Jose Ramos）與31歲的艾妮塔（Annetta Ramos）因長期訓練、教導2名兒童如何做愛，本週三（31日）遭到正式起訴。

綜合外媒報導，荷西與艾妮塔雙雙都是退伍軍人，兩人被控長期脅迫、教導2名分別為1男1女的兒童進行性交，荷西甚至還曾逼迫男童與妻子艾妮塔做愛。警方指出，艾妮塔常在觀看女童遭性侵時在一旁替他們「喬姿勢」，偶爾也逼迫男童與她發生性關係，而荷西則承認曾數次與以陰道交、肛交與口交等方式性侵女童。

據檢方表示，受害兒童遭性侵長達數年，直到2014年男童偶然對朋友說出受害片段，機警的友人向學校輔導員反應後，整起事件才曝了光。犯案的軍人夫妻被要求以50萬美金（約台幣1580萬元）交保。

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  • 男嫌荷西坦承曾以肛交、口交及陰道交等方式性侵女童，而妻子艾妮塔也會逼男童與她做愛。（合成照，擷取自臉書）

    男嫌荷西坦承曾以肛交、口交及陰道交等方式性侵女童，而妻子艾妮塔也會逼男童與她做愛。（合成照，擷取自臉書）

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相關關鍵字： 做愛 口交 性教育 肛交 變態 軍人
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