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男女外遇車震被捉姦 她的表情還在陶醉…

影片中男子與小三車震被捉姦時，小三的表情相當耐人尋味。（圖片取自每日星報）

2016-09-03  09:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日一則捉姦影片瘋傳，連英媒都報導，影片中男子與小三車震被捉姦時，小三的表情相當耐人尋味。

《每日星報》報導，影片中男子與小三在車中打得火熱，此時兩名男子開車門詢問，這兩人被認為是男子老婆的兄弟。車內男女被當場捉姦急忙分開，大小舅子對男子念了幾句，小三在一旁嘴角漾著笑意。

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