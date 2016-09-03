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俄羅斯年銷1顆球50萬支球棒 原來他們打的不是球...

棒球運動在俄羅斯並不流行，但球棒卻在俄羅斯賣出50萬支，原來他們打的不是球，是人。（圖取自TASS）

2016-09-03  08:40

〔即時新聞／綜合報導〕棒球運動在俄羅斯並不流行，但球棒卻在俄羅斯賣出50萬支，原來他們打的不是球，是人。

美國社群網站近日熱烈討論俄羅斯媒體《TASS》去年的一篇報導，這篇報導指出，2014年俄羅斯一整年賣出了50萬支球棒，但只有1顆球、1副手套。莫斯科交警大隊長Viktor Kovalenko表示，棒球在俄羅斯並不流行，俄羅斯人買球棒是為了解決道路糾紛，甚至連車行都在賣球棒。

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