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菲律賓深夜驚傳爆炸！杜特蒂故鄉至少15人喪生

菲律賓南部大城、總統杜特蒂的家鄉達沃市（Davao）2日深夜約10點20分發生爆炸案。（歐新社）

2016-09-03  06:34

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓南部大城、總統杜特蒂的家鄉納卯市（Davao）2日深夜約10點20分發生爆炸案，目前已知至少15人喪生、約6、70人受傷送醫。

《CNN》報導，納卯市的夜市在2日晚間約10點20分發生爆炸，警方指出，狀況仍尚未穩定，政府已派遣大量警力與武裝部隊前往該區域進行維安。納卯市副市長、杜特蒂之子保羅杜特蒂（Paolo Duterte）指出，受傷人數超過60人，受害者幾乎都是成年人。目前當局仍在釐清爆炸原因。

報導指出，總統發言人Martin Andanar表示，爆炸案可能與伊斯蘭激進組織或是當地毒梟有關，前者與政府軍一直有衝突，後者則在杜特蒂的掃蕩下死傷慘重。初步調查顯示現場發現有土製炸彈的碎片。

報導指出，菲律賓總統杜特蒂認為這與恐怖份子有關，是極端主義者的報復。杜特蒂表示，我們必須面對醜惡的恐怖份子。（8：48更新）

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