美國禁售號稱具抗菌效果市售清潔產品

2016-09-03 05:36

〔中央社〕美國食品暨藥物管理局（FDA）今天宣布，長年以來使用在市售肥皂、沐浴乳等清潔產品中，宣稱具有「抗菌」效果的化學成份，由於無法獲科學證實安全且真正有效，將禁止販賣。

美國食品暨藥物管理局今天發表聲明指出，包括三氯沙（triclosan）、三氯卡班（triclocarban）在內，共計19種經常使用在市面販售洗手乳與沐浴乳當中的化學成份，未來將禁止販售。

聲明中指出，雖然廠商宣稱這些成份比一般肥皂具有更好的殺菌效果，卻無法證實長時間每天使用這些化學物質是安全的，也無法證明這些物質比一般肥皂更能預防疾病，或防止某些傳染病的散布。

美國食品暨藥物管理局表示，某些廠商已經開始停止銷售含有這些化學成份的產品。

這項禁令的適用範圍，包括了含有這19項化學成份項目中1種或1種以上的市售清潔產品。

俗稱「乾洗手」的手部酒精消毒液以及消毒溼巾，還有醫療機構使用的醫學專用消毒液，則不包括在這波禁售之列。

美國食品暨藥物管理局藥品評估暨研究中心（Center for Drug Evaluation and Research）主任伍考克（Janet Woodcock）指出，消費者可能會以為號稱具有抗菌效果的清潔產品，比一般清潔產品更能防止細菌散布，「然而我們卻沒有足以證明它們真的比一般肥皂配合清水洗滌更為有效的任何科學證據。」

伍考克進一步表示：「事實上，某些研究數據顯示，這些抗菌成份如果長期使用，對於健康的影響可能弊多於利。」