WHO：里約奧運選手觀眾 無染茲卡案例

2016-09-03 02:00

〔中央社〕世界衛生組織（WHO）今天表示，巴西上個月舉行的里約奧運，至今未偵測到與會運動員、觀眾或其他參與者感染茲卡病毒案例。

世界衛生組織疫情和衛生緊急事態主管薩拉瑪（Peter Salama）說：「我們未在旅客或與會運動員中掌握到任何茲卡確診病例。」

薩拉瑪引述巴西專家昨天提交世界衛生組織緊急事務委員會的數據，做以上表示。巴西專家在報告中，詳述巴西的茲卡疫情。

緊急委員會主席海曼（David Heymann）說，專家提供的「極度令人信服資料」顯示，奧運期間尋求醫治的觀眾和所有與會運動員，沒有偵測到任何急性茲卡感染病例。

海曼又說，奧運結束後返回本國的各國運動員和旅客，也沒有任何通報感染茲卡案例。