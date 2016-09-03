烏茲別克政府宣布 卡立莫夫總統辭世
2016-09-03 01:44
〔中央社〕烏茲別克政府和國會發表聯合聲明說，烏茲別克總統卡立莫夫（Islam Karimov）今天辭世。
聲明說，卡立莫夫將於3日按照穆斯林傳統，下葬於撒馬罕（Samarkand），並讚揚他是「真正的偉人」。
烏茲別克總理米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）獲任命為治喪委員會負責人。
烏茲別克國營電視台報導，卡立莫夫總統辭世，結束他對這個中亞國家逾25年鐵腕統治，目前該國並無明確接班人選。
電視台主播表示，「親愛的同胞，我們以內心極大悲痛宣布，我們親愛的總統已經去世。」
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