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烏茲別克國營電視台：總統卡立莫夫辭世

2016-09-03  01:36

〔中央社〕法新社快訊，烏茲別克國營電視台今天宣布，總統卡立莫夫（Islam Karimov）辭世，結束他對這個中亞國家逾25年鐵腕統治，目前該國並無明確接班人選。

電視台主播表示，「親愛的同胞，我們以內心極大悲痛宣布，我們親愛的總統已經去世。」

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標題：烏茲別克國營電視台：總統卡立莫夫辭世


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