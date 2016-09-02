| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
豪雨還沒完！ 高屏凌晨0時再發豪雨特報 國內大廠推出以玻璃製成的安心奶瓶 小週末時間 直擊「恬」心名模
 首頁 > 國際

開學壓力太大？ 9月1日為日本自殺高峰日

2016-09-02  23:44

〔即時新聞／綜合報導〕昨（1）日是許多學生的開學日，但在日本卻有數據顯示，許多學生在這天出現「自殺潮」，只因為不想回到學校或是面對壓力的宣洩上出了問題，，學生才會選擇自殺。

綜合媒體報導，日前就有傳出日本學生因受到霸凌，最後選擇在開學前自殺的案例。據統計資料顯示，日本青少年容易在暑假等長假結束之後選擇自殺，去年日本在開學之後自殺人數有349名，包括6位小學生、102位國中生以及241名高中生，更是從1998年以來首次破百人。

日本也公布2015年版的自殺對策白皮書表示，從1972年至2013年間，許多18歲以下的青少年自殺日期都為9月1日最多，此外，在春假或是其他連假結束之後也會有「自殺潮」，原因是不想回到學校，或是在壓力的宣洩上出了問題，才會有出現這樣的「自殺潮」。

日本的學校心理諮詢師阪中順子表示，青春期的孩子在感受到強大壓力時，容易出現不愛上學或躲在自己象牙塔裡的現象。當壓力大到難以承受時，更有可能走上輕生一途。為防止悲劇發生，家長應留意孩子發出的異常訊息，不要予以苛責或試圖問清楚，應該要試著取得孩子的信任，共同解決問題。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告
  • 日本統計數據顯示，9月1日學校開學日，容易出現青少年的自殺潮。（路透）

    日本統計數據顯示，9月1日學校開學日，容易出現青少年的自殺潮。（路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 學生 日本 開學 開學症候群 霸凌
相關新聞
Top
國際‧本日最多瀏覽
» 更多國際新聞
國際‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧鳳梨醬鱈魚
焗烤蔬菜番茄
新鮮米挑選訣竅
微波迷思大破解
轉寄

標題：開學壓力太大？ 9月1日為日本自殺高峰日


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月3日‧星期六‧丙申年八月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.