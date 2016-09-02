開學壓力太大？ 9月1日為日本自殺高峰日

2016-09-02 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕昨（1）日是許多學生的開學日，但在日本卻有數據顯示，許多學生在這天出現「自殺潮」，只因為不想回到學校或是面對壓力的宣洩上出了問題，，學生才會選擇自殺。

綜合媒體報導，日前就有傳出日本學生因受到霸凌，最後選擇在開學前自殺的案例。據統計資料顯示，日本青少年容易在暑假等長假結束之後選擇自殺，去年日本在開學之後自殺人數有349名，包括6位小學生、102位國中生以及241名高中生，更是從1998年以來首次破百人。

日本也公布2015年版的自殺對策白皮書表示，從1972年至2013年間，許多18歲以下的青少年自殺日期都為9月1日最多，此外，在春假或是其他連假結束之後也會有「自殺潮」，原因是不想回到學校，或是在壓力的宣洩上出了問題，才會有出現這樣的「自殺潮」。

日本的學校心理諮詢師阪中順子表示，青春期的孩子在感受到強大壓力時，容易出現不愛上學或躲在自己象牙塔裡的現象。當壓力大到難以承受時，更有可能走上輕生一途。為防止悲劇發生，家長應留意孩子發出的異常訊息，不要予以苛責或試圖問清楚，應該要試著取得孩子的信任，共同解決問題。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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