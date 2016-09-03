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奈及利亞軍方 確認博科聖地首腦已死亡

2016-09-03  00:20

〔中央社〕奈及利亞軍方主要將領伊瑞柏昨天表示，確認伊斯蘭激進分子博科聖地的狡猾首腦席考已經死亡。

上個月23日奈國空軍針對博科聖地大本營進行猛烈轟炸，據傳席考（Abubakar Shekau）於空襲中身受重傷。該空襲同時造成300多名博科聖地武裝分子身亡。

奈國媒體「每日郵報」（DAILY POST）昨天引述伊瑞柏（Lucky Irabor）報導說：「我可以確認席考本人已經死亡，不是替身，也不是同名同姓的人。幾天前的空襲中，他身受重傷，當時還無法確定他是否已經死亡。」

雖然網路出現一些影片指責席考死亡的說法純屬無稽之談，但奈國軍方堅持這些影片是造假的。

事實上，自從席考於2009年出現後，先後已經有多次「死亡」報導，但從未真正證實過。

席考成為博科聖地首腦後，手段極為殘暴，包括公開遊行對手後處以極刑，數以千計的無辜百姓遭到濫殺，造成超過200萬人逃離家園，流浪鄰近國家邊境。

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  • 奈及利亞軍方確認，伊斯蘭激進分子博科聖地的首腦席考已經死亡。（法新社）

    奈及利亞軍方確認，伊斯蘭激進分子博科聖地的首腦席考已經死亡。（法新社）

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