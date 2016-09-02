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成龍獲奧斯卡榮譽獎 王丹：奧斯卡的恥辱

2016-09-02  23:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國影藝學院今天宣布，香港動作片明星成龍將獲頒奧斯卡榮譽獎項主席獎（Governors Awards），不過民運人士王丹卻批這是奧斯卡的恥辱。

王丹透過臉書表示，成龍獲得奧斯卡終身成就獎，是西方對於東方無知到極點的經典案例。王丹解釋，成龍在好萊塢的電影中，大多扮演一個令人發笑、類似丑角的角色，這樣的角色扮演久了，對好萊塢的東方敘事當然也是固定建構的一種，自然功不可沒，不過背後折射的，是白人世界對黃皮膚人種政治不正確觀念的立場。

王丹指出，成龍的文化水平很低，價值觀尤其落後，其人在華語世界極具爭議性，且他的言行，其實跟奧斯卡學院主張的藝術與人生的普世標準背道而馳。

王丹強調，頒給成龍奧斯卡終身成就獎，說明頒獎者對成龍本人，對東方世界的隔膜與冷淡，甚至是冷血一般的不在乎，稍微有點良知的人，也不會把這個獎項頒發給成龍這樣的人，最後王丹痛批，成龍獲得這個獎，並不是成龍的榮耀，而是奧斯卡的恥辱。

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  • 成龍獲頒奧斯卡榮譽獎項主席獎。對此，民運人士王丹批這是奧斯卡的恥辱。（資料照，記者簡榮豐攝）

    成龍獲頒奧斯卡榮譽獎項主席獎。對此，民運人士王丹批這是奧斯卡的恥辱。（資料照，記者簡榮豐攝）

  • 美國影藝學院今天宣布，香港動作片明星成龍將獲頒奧斯卡榮譽獎項主席獎。（資料照，記者陳奕全攝）

    美國影藝學院今天宣布，香港動作片明星成龍將獲頒奧斯卡榮譽獎項主席獎。（資料照，記者陳奕全攝）

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