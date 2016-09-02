土耳其總理：烏茲別克總統卡里莫夫已經病逝

《BBC》報導，尤迪倫今日在一場有電視轉播的會議中透露，卡里莫夫已經辭世，願真主阿拉讓他安息。（法新社）

2016-09-02 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕烏茲別克政府日前罕見發表聲明表示，現年78歲的總統卡里莫夫（Islam Karimov）因病住院，但不但透露其他訊息；今日官方更宣布卡里莫夫病情急速惡化，處於病危狀態，隨後多家外國媒體接連報導烏茲別克病逝的消息，但官方尚未證實，不過稍早土耳其總理尤迪倫（Binali Yildirim）表示，卡里莫夫已經病逝。

綜合外媒報導，烏茲別克政府在8月28日透過官方報紙向外發表聲明，稱卡里莫夫因病住院，需要長時間接受治療，並沒有透露細節，當時引發各界諸多揣測；隔日卡里莫夫的女兒卡立莫娃提拉耶娃（Lola Karimova-Tillyaeva）在Instagram透露父親病情，當時她指出，父親日前因為腦出血住院，但狀況目前相當穩定，並呼籲人們不要對他父親的健康有任何的猜測。

烏茲別克政府今日再次針對卡里莫夫的健康發表聲明，稱卡里莫夫的病情在昨天突然急速惡化，目前評估已處病危狀態，隨後多家外國媒體接連報導卡里莫夫已經病逝，但尚未獲得官方證實，包含烏茲別克部分當地的媒體、《路透》等。

《BBC》報導，尤迪倫今日在一場有電視轉播的會議中透露，卡里莫夫已經辭世，願真主阿拉讓他安息，此外《BBC》指出，烏茲別克國家電視台所有的娛樂性節目已經停播。

卡立莫夫1989年掌權，剛開始為共產黨領袖，之後於1991年蘇聯解體後成為總統，迄今已擔任總統達25年，若卡立莫夫真的病逝，烏茲別克可能將面臨獨立後首次的政權轉移。