土耳其總理：烏茲別克總統卡里莫夫已經病逝
2016-09-02 22:49
《BBC》報導，尤迪倫今日在一場有電視轉播的會議中透露，卡里莫夫已經辭世，願真主阿拉讓他安息。（法新社）
〔即時新聞／綜合報導〕烏茲別克政府日前罕見發表聲明表示，現年78歲的總統卡里莫夫（Islam Karimov）因病住院，但不但透露其他訊息；今日官方更宣布卡里莫夫病情急速惡化，處於病危狀態，隨後多家外國媒體接連報導烏茲別克病逝的消息，但官方尚未證實，不過稍早土耳其總理尤迪倫（Binali Yildirim）表示，卡里莫夫已經病逝。
綜合外媒報導，烏茲別克政府在8月28日透過官方報紙向外發表聲明，稱卡里莫夫因病住院，需要長時間接受治療，並沒有透露細節，當時引發各界諸多揣測；隔日卡里莫夫的女兒卡立莫娃提拉耶娃（Lola Karimova-Tillyaeva）在Instagram透露父親病情，當時她指出，父親日前因為腦出血住院，但狀況目前相當穩定，並呼籲人們不要對他父親的健康有任何的猜測。
烏茲別克政府今日再次針對卡里莫夫的健康發表聲明，稱卡里莫夫的病情在昨天突然急速惡化，目前評估已處病危狀態，隨後多家外國媒體接連報導卡里莫夫已經病逝，但尚未獲得官方證實，包含烏茲別克部分當地的媒體、《路透》等。
《BBC》報導，尤迪倫今日在一場有電視轉播的會議中透露，卡里莫夫已經辭世，願真主阿拉讓他安息，此外《BBC》指出，烏茲別克國家電視台所有的娛樂性節目已經停播。
卡立莫夫1989年掌權，剛開始為共產黨領袖，之後於1991年蘇聯解體後成為總統，迄今已擔任總統達25年，若卡立莫夫真的病逝，烏茲別克可能將面臨獨立後首次的政權轉移。
看更多！請加入自由時報粉絲團
國際‧本日最多瀏覽
- 訪墨西哥後 川普︰築牆100％由墨買單
- 梁振英中「獨」… 親中港媒大亂鬥
- 澳退休法官 自願代難民被拘
- 當年KFC面試沒被錄取 傳言馬雲買下中國KFC
- 《中英對照讀新聞》Ginsburg Is Horrified By Possible Donald Trump Presidency 川普可能當總統 金斯伯格嚇壞了
網友回應
熱門新聞
- U18》一壘審搶戲誤判 台灣12：6氣走南韓
- 畸戀10年…累了 女駕賓士攜兒女燒炭
- MiLB》旅美兄弟檔入選秋季聯盟 可望同台對戰
- 遊雙春住星光帳篷 觀星聽濤追蟹趣
- 居民抗爭中 高雄果菜市場拆除
- 總統參訪奇景 體驗AR、VR大表驚嘆
- 九三軍人節消費 金門有敬軍優惠
- 主播王軍凱雙胞胎卻不同姓 真相其實很感人
- 12歲童「異位性皮膚炎」惡化 疑與喵星人有關
- 柯趙會無交集 大巨蛋將解約
- Note 7電池爆炸 三星臉綠
- 《裸棕魅惑》極簡裸妝藝術
- 鎖定公寓 高市第二波老屋健檢啟動
- 《姊級巨星 不老保養》潔西卡艾芭‧淨膚無瑕
- 守護失智老人 高齡記憶整合開診
- 《姊級巨星 不老保養》凱莉華盛頓‧保濕防曬
- Line組砲兵團 抄出少女賣淫
- 〈國際現場〉UNIQLO也力行南向政策
- 老爸死狀難看 兒子否認遺棄 檢：大體會說話
- 司院人事案 民進黨團：府盼10月底完成審查
- 田弘茂掌海基會》張志軍：兩會復談關鍵是政治基礎 不是人
- 首推國際認證 台北馬拉松成世大運達標賽
- 鄰居生智障女 男罵「報應」判賠5萬
- 張兆順長談逾2小時 兆豐銀工會：充分感受誠意
- 部彰醫減重班 醫師Line上盯甩肉
- 摘腫瘤移植小腿骨 重建帥氣下巴
- 柯震東high登國際影展 走威尼斯紅毯
- 自由廣場》流浪貓笑看肥貓上街頭
- 小花蔓澤蘭醋液 可防小黑蚊
- 勞動部預告7休1 3例外、4原則
- 秋節烤蚵夯 帶殼牡蠣價看漲
- 淹水一級警戒！ 高屏多處雨量破300毫米
- 藍營批房屋稅找小民開刀 南市府：不應譁眾取寵
- 橋頭新市鎮 新設郵局開張
- 社會住宅將保留逾30%給弱勢者
- 歐盟重罰蘋果 美議員要求報復
- 93遊行關手機沒用？ 成大教授諷：唐鳳還有新招
- 批不當黨產條例違憲 國民黨聲請釋憲
- 雙北市新案議價擴大 85折砍起
- 多處路口事故多 頭份將改善號誌
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：土耳其總理：烏茲別克總統卡里莫夫已經病逝
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分