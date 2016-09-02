當年KFC面試沒被錄取 傳言馬雲買下中國KFC
2016-09-02 22:35
〔即時新聞／綜合報導〕這幾年中國出現許多富豪，阿里巴巴董事長馬雲就是其中一人，最近網路更傳出他旗下的相關企業「螞蟻金服」收購了肯德基母公司4.6億美元股份。有趣的是，馬雲過去指出，他曾到肯德基面試，結果沒有被錄取。
綜合中媒報導，有國外知情人士表示，肯德基和必勝客的母公司「百勝餐飲集團」（Yum Brands）已達成協議，將要以4.6億美元的價格，把中國市場部分運營業務出售給「春華資本」（Primavera Capital）和螞蟻金服。而螞蟻金服其實就是阿里巴巴集團的關聯公司。
值得注意的是，馬雲過去出席活動時表示，他曾到肯德基進行面試。當時有25人應徵，但最後錄取的24人，他是唯一沒被錄取的人。
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